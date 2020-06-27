Крыша-убийца в Якутии

Заместителем руководителя Верхоянскогомежрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения тела мужчины на участке местности, прилегающей к зданию № 18 по улице Центральная села СтолбыВерхоянского района.

Установлено, что 25 мая 2020 года в условиях сильного ветра мужчина, 1951 г.р., несущий смену в должности машиниста двигателей внутреннего сгорания, вышел на улицу из помещения дизельной электростанции села. В этот момент со здания электростанции порывом ветра сорвало крышу, и она упала на него, придавив работника. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Затребована техническая документация, материалы, регламентирующие требования безопасности.

Расследование уголовного дела продолжается