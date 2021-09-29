Крымские якутяне отметили День государственности РС(Я)

Мероприятия были организованы по инициативе активистов с участием члена Общественного совета постпредства Натальи Деминой.

В Севастополе наши земляки почтили память воинов Якутского полка времён Крымской войны на Братском захоронении. С приветственными словами выступили Наталья Демина и кавалер ордена «Полярная звезда», почётный гражданин Якутска и пяти улусов республики Валерий Иванов.

К мероприятию присоединилась сборная теннисисток в категории 70+, которые приехали из Якутии на соревнования в Евпаторию.

На восточном побережье Крыма в селе Заветное наши земляки возложили цветы к мемориальной плите, установленной в честь воинов-якутян, погибших при освобождении Крыма в годы Великой Отечественной войны. Это патриотическое мероприятие также организовали якутяне, живущие в Крыму, Нина Мелкомукова и Геннадий Мухин.

«Наша далёкая Якутия — ты навсегда в наших сердцах!», — говорят земляки. И это не только слова, они подтверждаются реальными делами. Постпредство благодарит активистов за гражданскую позицию, организацию мероприятий, объединение якутян за пределами родного края и память о значимых для республики датах.