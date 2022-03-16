Крымская весна в Историческом парке «Россия – Моя история»

18 и 19 марта в Историческом парке пройдут мероприятия, посвященные 8-летней годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

В рамках мероприятий мы предлагаем гостямпосетить тематическую экскурсию «Крым в истории России», где экскурсоводы парка расскажут историю Крыма и его значимость в истории нашей страны, увидеть потрясающую фотовыставку известного общественного деятеля — Андрея И.



Праздничная программа на 18 марта:

С 14.30 – Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) организует телемост «Якутск – Крым»;

В 15.00 – состоится встреча с известным общественным деятелем, кинодокументалистом, телеведущим, непосредственным участником «Крымской весны» Андреем И.

С 16.30 часов запланирован кинопоказ фильмов Русского географического общества: «Бастионы России. Керчь» и «бастионы России. Судак».

В течение дня для всех посетителей бесплатная фотовыставка «Севастопольский шторм» и тематическая экскурсия «Крым в истории России».



19 марта:

В Историческом парке продолжатся тематические экскурсии «Крым в истории России», с 16.00 часов кинопоказ фильмов РГО, а также будет работать фотовыставка «Севастопольский шторм».

В 14.00 начнется детская развлекательная программа на свежем воздухе – «Дворовые игры», где наши методисты познакомим детей с играми Вашего детства. В программе соревнования и призы от спонсора сети магазинов «Ганза».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда быть в курсе новых событий: https://t.me/myhistorypark_ykt и на страницу VKontakte, чтобы знать самые интересные исторические факты: https://vk.com/myhistorypark14.