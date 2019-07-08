Крыса укусила ребенка в Якутии

Участившиеся случаи укусов людей дикими и домашними животными в течение последних месяцев на территории Нерюнгринского района стали причиной для опасения специалистов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе.

По информации Роспотребнадзора, за первое полугодие текущего года на территории Нерюнгринского района зарегистрировано 112 случаев укуса животными, из них 38 — среди детского населения. Чаще всего регистрируются укусы домашними животными – 68 случаев, укусы безнадзорными животными — 43 случая и 1 случай – укус диким животным (лиса). В одном из многоквартирных домов г.Нерюнгри по ул. Кравченко 10-летний подросток пострадал от укуса крысы. Укусы зарегистрированы по всей территории Нерюнгринского района: г.Нерюнгри — 90 случаев, п.Чульман — 11 случаев, п.Беркакит — 5 случаев, с.Иенгра — 3 случая, п.Серебряный Бор — 2 случая, п.Золотинка — 1 случай. За июнь 2019 года уже зарегистрирован 31 случай укуса животными, из них – 9 случаев укусов детей.

В то же время, как стало известно газете «Индустрия Севера» в медучреждениях Нерюнгринского района отсутствует вакцина против бешенства. По словам руководства НЦРБ отсутствие вакцины связано с тем, что два крупных производителя в России сняли ее с производства. Тем не менее, в данный момент вакцина заказана, медучреждения ждут ее поступления в ближайшее время.