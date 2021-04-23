Кружок робототехники открыт в Юхтинской сельской школе благодаря «Газпром переработка Благовещенск»

Сегодня в Юхтинской средней школе открылся кружок робототехники. Учебно-методический комплекс для занятий учебному заведению подарила компания «Газпром переработка Благовещенск». В комплекс входят такие наборы как «Технология и основы механики» для обучения детей основам физической нагрузки и работе механизмов с моторами и рычагами. Набор «Космические проекты» — имитация путешествия на Марс, позволяет в игровой форме получать навыки в конструировании сложных робототехнических объектов. В комплекс входят и другие многофункциональные конструкторы, которые позволят школьникам села Юхта, а также близлежащих поселков, получать практические навыки робототехники, программирования, информатики и физики. Учащиеся смогут тестировать роботов и проводить эксперименты.

«Это важнейшая задача — помогать развитию и обучению ребят, которые придут нам на смену, – пояснил заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов. – Программирование роботов учит решать нестандартные задачи, ребята будут работать с достаточно сложными механизмами, это им несомненно пригодится. А коллективное техническое творчество научит работать в команде».

Юхтинская сельская школа находится в зоне реализации проекта строительства Амурского ГПЗ и является постоянным партнером компании «Газпром переработка Благовещенск».

«Занятия робототехникой помогают развивать математическую логику, – отмечает директор Юхтинской школы Ирина Цеменя. – Здесь можно не бояться ошибаться и смело воплощать идеи. Ребенок становится более смелым и увлеченным. Мы уже сейчас начали заниматься, а полноценная работа нашего кружка робототехники для учеников 4-6 классов начнется с нового учебного года».

Справка:

ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром») – инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация проекта строительства Амурского ГПЗ. Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.