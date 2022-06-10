Крутой водитель джипа научил …

В редакцию SakhaLife.Ru отправили интересное видео:

Как бороться с пробками в Якутске. Оказывается, их можно просто объезжать по встречке. А другие-то и не знали. Смотрим видео, запоминаем.

Интересно, за рулем девушка или дяденька?