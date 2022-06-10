10.06.2022
20:31
763

Якутия

Крутой водитель джипа научил …

В редакцию SakhaLife.Ru отправили интересное видео:

Как бороться с пробками в Якутске. Оказывается, их можно просто объезжать по встречке. А другие-то и не знали. Смотрим видео, запоминаем.

Интересно, за рулем девушка или дяденька?
Фото: Сетевое издание Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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