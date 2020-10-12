12.10.2020
23:49
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Светская хроника

Крутой поворот звезды якутской журналистики

Евгений БОЖЕНКО – известный в Якутии журналист, политобозреватель, лауреат премии «Молодая пресса» в номинации «Политика». Он работал в газетах «Наше время» и «Якутия», был диктором НВК САХА, сотрудничал и с SakhaLife.

Работал журналистом так же в Хабаровске и в Москве.  

И вот, сегодня вечером Евгений написал в соцсети, что круто изменил свою жизнь.     

 — Всем привет. Я жив-здоров (спасибо всем, кто не забыл) последний год обитаю в Калининграде. Помимо места жительства сменил профессию и род занятий. В прошлом году окончил колледж фитнеса и бодибилдинга Вейдера в Москве. Теперь я профессиональный, дипломированный и сертифицированный диетолог и фитнесинструктор. Тренирую людей в спортклубах, читаю лекции по диетологии в модельном агентстве))

Многочисленные френды удивляются, поражаются столь разительным переменам и желают Евгению удачи.

Фото: из соцсети.
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000982020105
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