27.06.2021
17:00
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Якутия

Крутое решение оперштаба Амгинского улуса

Прибывающие на территорию Амгинского улуса из других районов РС(Я), г. Якутска, субъектов РФ и иностранных граждан обязаны соблюдать обязательный режим самоизоляции сроком на 14 дней. 

Ограничения не коснутся следующих категорий лиц:

жителей Амгинского улуса, постоянно или временно проживающих на ее территории;

транзитных пассажиров следующих в Усть-Майский улус, при наличии удостоверяющих документов, либо имеющих прописку на территории Усть-Майского улуса; 

имеющих вакцинацию от COVID-19, либо медотвод от ее получения, согласно медицинскому заключению; 

имеющих анализ ПЦР об отсутствии заболевания COVID-19, полученный не ранее, чем за 3 дня до момента прибытия в Амгинский улус;

дети до 18 лет, родители (законные представители) которых отвечают требованиям предыдущих пунктов; 

граждане, имеющие разрешение оперативного штаба Амгинского улуса при наличии исключительных обстоятельств по посещению района, подтверждаемые необходимыми документами (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и другие). 

 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Администрации Амгинского района Республики Саха (Якутия)
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