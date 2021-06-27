Крутое решение оперштаба Амгинского улуса

Прибывающие на территорию Амгинского улуса из других районов РС(Я), г. Якутска, субъектов РФ и иностранных граждан обязаны соблюдать обязательный режим самоизоляции сроком на 14 дней.

Ограничения не коснутся следующих категорий лиц:

жителей Амгинского улуса, постоянно или временно проживающих на ее территории;

транзитных пассажиров следующих в Усть-Майский улус, при наличии удостоверяющих документов, либо имеющих прописку на территории Усть-Майского улуса;

имеющих вакцинацию от COVID-19, либо медотвод от ее получения, согласно медицинскому заключению;

имеющих анализ ПЦР об отсутствии заболевания COVID-19, полученный не ранее, чем за 3 дня до момента прибытия в Амгинский улус;

дети до 18 лет, родители (законные представители) которых отвечают требованиям предыдущих пунктов;

граждане, имеющие разрешение оперативного штаба Амгинского улуса при наличии исключительных обстоятельств по посещению района, подтверждаемые необходимыми документами (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и другие).