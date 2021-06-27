Крутое решение оперштаба Амгинского улуса
Прибывающие на территорию Амгинского улуса из других районов РС(Я), г. Якутска, субъектов РФ и иностранных граждан обязаны соблюдать обязательный режим самоизоляции сроком на 14 дней.
Ограничения не коснутся следующих категорий лиц:
жителей Амгинского улуса, постоянно или временно проживающих на ее территории;
транзитных пассажиров следующих в Усть-Майский улус, при наличии удостоверяющих документов, либо имеющих прописку на территории Усть-Майского улуса;
имеющих вакцинацию от COVID-19, либо медотвод от ее получения, согласно медицинскому заключению;
имеющих анализ ПЦР об отсутствии заболевания COVID-19, полученный не ранее, чем за 3 дня до момента прибытия в Амгинский улус;
дети до 18 лет, родители (законные представители) которых отвечают требованиям предыдущих пунктов;
граждане, имеющие разрешение оперативного штаба Амгинского улуса при наличии исключительных обстоятельств по посещению района, подтверждаемые необходимыми документами (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и другие).
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