«Крутое кино!» Айсен Николаев с супругой посмотрели новый якутский фильм «Иччи»

Глава Якутии и его супруга побывали на предпоказе нового якутского фильма режиссёра Костаса Марсана «Иччи». «Очень крутое кино!» – отозвался о мистическом триллере в своём инстаграме Айсен Николаев, сообщает ЯСИА.

Айсен Николаев опубликовал пост, посвященный году его работы и тому, как он провёл этот день.

«Поздним вечером с супругой по приглашению продюсера Марианны Скрыбыкиной сходили на предпоказ нового фильма Костаса Марсана “Иччи” (очень крутое кино!)», – написал он на своей странице в инстаграм.

Также во время прямого эфира в социальных сетях глава Якутии признался своим подписчикам, что ему большую половину просмотра было некомфортно от нагнетающей обстановки картины.

Как сообщила Марианна Скрыбыкина, фильм-ужасов выйдет в прокат в следующем году после фестивального тура.

Отметим, что «Иччи» от кинокомпании «АртДойду» является довольно дорогим проектом — его бюджет составляет 26 млн рублей. Это мистическая история о местах, откуда из-за проклятия когда-то ушли люди, но столетия спустя вновь вернулись. Частично события будут проходить в XVIII веке.

Выйдет фильм на двух языках с дубляжом на русский. Для Костаса Марсана это не первая работа. Его детектив-триллер «Мой убийца» с Вячеславом Лаверновым и Степаном Федоренко в главных ролях первым из якутских фильмов вышел во всероссийский прокат.