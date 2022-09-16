Круто! Звезда бодибилдинга из США выйдет на помост мас-рестлинга

Звезда американского бодибилдинга Эшли Мэйн выйдет на помост мас-рестлинга. Бодибилдерша из Лос-Анджелеса примет участие на Всемирных играх кочевников в Турции, в программу которого включен якутский национальный вид спорта. Фестиваль пройдет в начале октября. Об этом сообщает «Спорт Якутии». В состав сборной России вошли якутяне Александр Пшенников и многоборец Айсен Семенов. На Играх кочевников примут участие спортсмены из 30 стран мира. Видео: ashleemane разместил тгк Yakutsk News

Источник: тгк Yakutsk News

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