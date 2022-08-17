17.08.2022
18:02
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Якутск

Круто ездить на 🚲, обрызгивая себя и прохожих — велодорожка, которую мы заслужили…

Вот так выглядит велодорожка на проспекте Ленина, после небольшого дождя.

Здесь будет очень круто ездить на велосипедах, обрызгивая себя и пешеходов, так же будет очень круто для роллеров и самокатеров т.е. шикарная велодорожка по совместительству еще и дорожка для плавания — остроумно отмечает автор видео.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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