Крупный якутский бизнесмен попал в ДТП в США

Основатель Ykt.ru и inDriver попал в ДТП в Калифорнии

Источник @arsentomsky О пользе ремней и рейтингов краш-тестов автомобилей. Два месяца назад я взял в аренду Dodge Grand Caravan. Нужен был большой минивен, чтобы внутри помещались лонгборды. Вчера днем мы с моей дочкой ехали на нем в потоке авто на скоростном фривее рядом с Лос-Анджелесом. Внезапно справа на большой скорости поперек движения вылетает серая Toyota. Не видел точно, она или резко свернула с крайней полосы или выскочила с боковой дороги, махнув через бордюр, там как раз в фривей вливается дорога. Все это происходит в доли секунды и я не успевая затормозить врезаюсь в бок Тойоты. Срабатывают подушки. Нас начинает бросать по фривею, автомобиль пересекает дорогу и останавливается, ударившись в дорожный экран. Автомобиль коротнуло, сразу пошел густой дым, а у нас полный бак топлива. Я кричу дочке, чтобы она немедленно покинула авто, что она и делает. Мою дверь заклинило, я тоже выбираюсь через пассажирскую дверь. Осматриваю дочь, себя, понимаю, что обошлись даже без ушибов. Повезло, что на фривее никто не врезался, что штанга экрана не пробила автомобиль, что он не загорелся. Главное — нас спасли пристегнутые ремни и подушки безопасности. DGC имеет 4 звезды из 5 по краш-тестам, это хороший показатель. ПРИСТЕГИВАЙТЕ РЕМНИ ВЕЗДЕ! Неважно, ваше авто или нет, водитель вы или пассажир, легковое авто или микроавтобус. Смотрите рейтинги краш-тестов перед покупкой авто, их легко найти в интернете. Также хорошо иметь рядом с водительским местом аварийный молоток и стопорез, чтобы легко разбить изнутри стекла при необходимости или разрезать заклинившие ремни. Быстро приехала полиция, пожарные. В Тойоте было трое, все живы и без серьезных увечьев. Пока неизвестно, что у них случилось, почему они выехали поперёк движения фривея. Потом надеюсь выяснится. Берегите себя.