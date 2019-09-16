Крупный якутский бизнесмен покинул свою компанию и пишет книгу?

Сегодня известный якутский предприниматель Арсен Томский сделал следующее заявление:

Также в интернете можно в данное время найти сайт с анонсом будущей книги Арсена Томского! Судя по выходным данным сайта, книгу помогает готовить к изданию компания «Синет».

Синопсис книги:

«Рассказ от первого лица, как создавался Ykt.Ru и inDriver, с уникальными предпринимательскими кейсами и техниками личностного роста, подкрепленными реальными историями из жизни

Противостояние с правительствами целых стран и крупными корпорациями, погони на автомобилях и скрытое видеонаблюдение, хакеры и бандиты, соблазн огромных денег и жизненная ставка на развитие. Словом, все самое интересное и сложное, с чем автору пришлось столкнуться во времена позднего СССР, в 90-е и уже в современные дни — откровенно и без цензуры.»

Также, имя Арсена Томского как писателя появилось недавно на сайте книжного издательства «Альпина»: