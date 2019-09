Крупный якутский бизнесмен покинул свою компанию и пишет книгу?

View this post on Instagram

После 20 лет развития, ярких побед и сложных испытаний, суперских достижений и адреналиновых вызовов, я покидаю пост руководителя Sinet Group и перестаю быть владельцем Ykt.Ru, сосредотачиваясь на развитии inDriver. Сегодня Ykt с 3.5 млн. посетителей в месяц — это крупнейшее медиа в Якутии, самом большом по территории субъекте России, и портал №1 в стране по охвату аудитории в своем регионе. Спасибо команде, клиентам и пользователям! Официальное заявление — темой дня на главной Ykt.Ru.