16.09.2019
14:31
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Общество

Крупный якутский бизнесмен покинул свою компанию и пишет книгу?

Сегодня известный якутский предприниматель Арсен Томский сделал следующее заявление:

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После 20 лет развития, ярких побед и сложных испытаний, суперских достижений и адреналиновых вызовов, я покидаю пост руководителя Sinet Group и перестаю быть владельцем Ykt.Ru, сосредотачиваясь на развитии inDriver. Сегодня Ykt с 3.5 млн. посетителей в месяц — это крупнейшее медиа в Якутии, самом большом по территории субъекте России, и портал №1 в стране по охвату аудитории в своем регионе. Спасибо команде, клиентам и пользователям! Официальное заявление — темой дня на главной Ykt.Ru.

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Также в интернете можно в данное время найти сайт с анонсом будущей книги Арсена Томского! Судя по выходным данным сайта, книгу помогает готовить к изданию компания «Синет».

Синопсис книги:

«Рассказ от первого лица, как создавался Ykt.Ru и inDriver, с уникальными предпринимательскими кейсами и техниками личностного роста, подкрепленными реальными историями из жизни

Противостояние с правительствами целых стран и крупными корпорациями, погони на автомобилях и скрытое видеонаблюдение, хакеры и бандиты, соблазн огромных денег и жизненная ставка на развитие. Словом, все самое интересное и сложное, с чем автору пришлось столкнуться во времена позднего СССР, в 90-е и уже в современные дни — откровенно и без цензуры.»

Также, имя Арсена Томского как писателя появилось недавно на сайте книжного издательства «Альпина»:

Источник: https://www.instagram.com/p/B2dajrSJkaz/
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