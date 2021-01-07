Крупный пожар в якутском селе

6 января 2021 г. в 19.26 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит одноэтажный гараж на улице Мальжагарская в с. Улахан-Ан Хангаласского района.

На момент прибытия пожарного подразделения горит гараж по всей площади. В результате пожара огнем уничтожены: гараж и 14 единиц техники. Общая площадь пожара составила 408 кв.м. Спасено 3 единицы техники. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекалось 14 человек личного состава Республиканской пожарной охраны и 3 единицы техники.