07.01.2021
10:45
248
Происшествия
Крупный пожар в якутском селе
6 января 2021 г. в 19.26 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит одноэтажный гараж на улице Мальжагарская в с. Улахан-Ан Хангаласского района.
На момент прибытия пожарного подразделения горит гараж по всей площади. В результате пожара огнем уничтожены: гараж и 14 единиц техники. Общая площадь пожара составила 408 кв.м. Спасено 3 единицы техники. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.
На ликвидацию пожара привлекалось 14 человек личного состава Республиканской пожарной охраны и 3 единицы техники.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ГУ МЧС России по РС (Я)
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