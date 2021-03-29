29.03.2021
09:15
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Происшествия

Крупный пожар в Якутске

28 марта 2021 г. в 17.08 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит строительный мусор на улице 1-я База в Якутске. В результате пожара произошло горение строительного мусора на пл. 100 кв.м.

Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
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