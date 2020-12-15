Крупный пожар в Якутске

Сегодня, 15 декабря, в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о пожаре в магазине алкогольной продукции по улице 50 лет Советской Армии в Якутске. 1 из 4 К месту вызова оперативно прибыли подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Погибших, пострадавших не зарегистрировано. Информация уточняется.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РС(Я). Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РС(Я).

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