15.12.2020
12:08
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Происшествия

Крупный пожар в Якутске

Сегодня, 15 декабря, в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о пожаре в магазине алкогольной продукции по улице 50 лет Советской Армии в Якутске.

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К месту вызова оперативно прибыли подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Погибших, пострадавших не зарегистрировано. Информация уточняется.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РС(Я).
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РС(Я).
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