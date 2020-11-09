Крупный пожар в Усть-Нере

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 ноября 2020 г. в 01.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на ул.Набережная в г.Олекминск Олекминского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела баня открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена баня на площади 9 кв.м. Причина нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновне лицо и ущерб устанавливаются.

08 ноября 2020 г. в 06.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в 4-х частных гаражах на ул.Ленина в п.Усть-Нера Оймяконского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горело 2 гаража открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены 4 гаража, 2 а/м и снегоход буран на общей площади 120 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

08 ноября 2020 г. в 17.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар на ул.Цареградского в п.Усть-Нера Оймяконского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор на площади 12 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем, виновне лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!