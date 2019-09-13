13.09.2019
10:14
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Происшествия

Крупный пожар в Томмоте

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 сентября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о возгорании мусора в г. Ленск Ленского района-2; в п. Хандыга и на трассе Хандыга-Теплый Ключ Томпонского района и 1 сообщение о возгорании травы на ФАД-360 Алданский район. Общая площадь горения 69,5 кв.м.  Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

11 сентября 2019 г. в 22.59 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит неэксплуатируемое здание на улице Нагорная в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля и левое крыло здания. В результате пожара огнем повреждено здание по всей площади 300 кв.м. Причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.. 

12 сентября 2019 г. в 10.28  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит сено на улице Юбилейная в с. Павловск Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело сено открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено сено 5 тонн. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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