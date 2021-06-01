Крупный пожар в столице

Информация о пожарах, произошедших за сутки на территории Республики Саха (Якутия)

31 мая 2021 г. в 01:21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит по ул. Трактовая городского округа «Жатай» горит автомобиль. На момент прибытия первого пожарного подразделения горело транспортное средство открытым огнём. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 7 кв.м. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев спасен гараж. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники.

31 мая 2021 г. в 01:28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в г. Мирный на трассе Чернышевская горит бесхозное строение. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнём горел балок. В результате пожара огнем строение на площади 24 кв.м.. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

31 мая 2021 г. в 05:00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит дача в п. Чернышевский Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнём горела дача. В результате пожара огнём повреждена дача на площади 25 кв.м. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

31 мая 2021 г. в 17:42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит строение на перекрестке проспекта Дружбы Народов – Амосова в г. Нерюнгри. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнём горело строение. В результате пожара огнём повреждены стеновые панели и пол на площади 5 кв.м. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

31 мая 2021 г. в 19:19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит неэксплуатируемое строение по улице Заложная, 23/2 в с. Хонну Момского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнём горела кровля. В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 25 кв.м. Благодаря слаженным действиям огнеборцев спасено строение. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

31 мая 2021 г. в 22:45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный дом на переулке Стояновича, 3 в г. Якутск. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнём горел дом. В результате пожара огнём повреждено кровля на площади 30 кв.м., веранда и дом изнутри на площади 40 кв.м. Общая площадь пожара составила 70 кв.м. Благодаря слаженным действиям огнеборцев спасен частный дом. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

31 мая 2021 г. в 22:45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит гараж по улице Свердлова,18 в г. Ленск. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнём горел гараж. В результате пожара огнём поврежден гараж на площади 15 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

31 мая 2021 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении травы и мусора: горение травы на трассе РАД «Анабар» в Мирнинском районе на площади 1 га; горение мусора и травы на 5 км Батамайской трассы в Ленском районе на площади 800 кв.м.. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники.