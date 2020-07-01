Крупный пожар в Алдане

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 июня 2020 г. в 23.26 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 1-но этажном боксе по ул. 26 Пикет в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля и две единицы техники на общей площади 2800 кв.м. Спасено 8 единиц техники. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 июня 2020 г. в 01.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на 5 км Сергеляхского шоссе в г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела баня. В результате пожара огнем повреждена частная баня на площади 36 кв.м. Спасен частный дом. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 июня 2020 г. в 01.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Транспортная в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел гараж. В результате пожара огнем повреждены: частный гараж по всей площади, два автомобиля Тойота Витц и Нисан АД частично. Общая площадь пожара составила 45 кв.м. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 7 сообщения о возгорании травы и мусора: по ул. Пионерская в п. Хандыга, п. Джебарики-Хая Томпонского района; по ул. Можайского мкрн. Марха, по ул. Автомобилистов, пр. Ленина и Намский тракт в районе Ус Хатын г. Якутск; по ул. Чернышевского с. Намцы в Намском районе. В результате пожаров произошло горение травы и мусора на общей площади 230 кв.м. Предполагаемая причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

30 июня 2020 г. в 13.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре торфяного компоста в с. Дирин Чурапчинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел торфяной компост. В результате горение торфяного компоста составило на площади – 1250 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 июня 2020 г. в 15.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Ст. Платонова в с. Намцы Намского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горит строение. В результате пожара огнем повреждено: 1-ый сарай по всей пл.60 кв. м., 2-ой сарай по всей пл. 25 кв.м. Наружная стена частного дома на площади 50 кв.м. Общая площадь составило 135 кв.м. Спасен частный дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 июня 2020 г. в 16.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного гаража в Намский тракт районе Ус Хатын г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горит мусор. В результате пожара огнем повреждено: стена гаража на площади 1 кв.м., эл. Кабеля на площади 12 кв.м., строительный материал на пл 2 кв.м. Горение травы на площади 4 кв.м. Общая площадь составило 19 кв.м. Спасен частный гараж. Предполагаемая причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!