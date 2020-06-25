Крупный пожар произошел в Чурапчинском районе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

24 июня 2020 г. в 01.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит надворная постройка на улице Тахватулина в г. Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 6 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо – хозяин. Ущерб устанавливаются.

24 июня 2020 г. в 07.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в бесхозном строении на улице Алданская в п. Кутана Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через три минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 40 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

24 июня 2020 г. в 09.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на улице Ф. Попова в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через три минуты горел мусор у дома на площади 2 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливаются.

24 июня 2020 г. в 13.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Кирова в Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на площади 10 кв.м. Предположительная причина пожара – поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

24 июня 2020 г. в 15.22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении травы, кустарника и мусора в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения было горение травы и мусора на площади 300 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливаются.

24 июня 2020 г. в 18.18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло горение мусора на улице Николаева в с. Тулагино ГО «Город Якутск». К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел мусор у дома на площади 5 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливаются.

24 июня 2020 г. в 19.37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение в местности «Лампа» с. Диринг Чурапчинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 1250 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

24 июня 2020 г. в 22.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на улице Южная Якутская в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 30 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!