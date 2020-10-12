Крупный ночной пожар вспыхнул в якутском городе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 октября 2020 г. в 00.37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Новая в г. Олекминск Олекминского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша гаража открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей внутренней площади 24 кв.м. Спасены 2 единицы техники и 2 теплицы. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 октября 2020 г. в 03.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора на улице Дружбы в микрорайоне Заречный г. Мирный Мирнинского района. На момент прибытия пожарного подразделения горел мусор на открытой территории. В результате пожара сгорел мусор на площади 10 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 октября 2020 г. в 05.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на улице Автотранспортная в г. Ленске Ленского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 40 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

11 октября 2020 г. в 10.11 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора на улице Ленина в г. Ленске Ленского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор на площади 25 кв.м.

11 октября 2020 г. в 12.14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении травы на Зеленом лугу в г. Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела трава. В результате пожара произошло горение травы на площади 1 Га. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 октября 2020 г. в 12.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже ну улице Ленина в г. Ленске Ленского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела открытым огнем смотровая яма в гараже. В результате пожара огнем повреждена смотровая яма в гараже на площади 20 кв.м. Спасен гараж. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 октября 2020 г. в 15.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении травы на Зеленом лугу в г. Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела трава. В результате пожара произошло горение травы на площади 300 кв.м. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!