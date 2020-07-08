Крупный град в якутском селе

Сегодня жители с. Сымах Мегино-Кангаласккого улуса были поражены неожиданному граду с дождем. Жара сменилась таким летним капризом природы. Наукой установлено, что град возможен в теплое время года, когда температура у поверхности земли не ниже+20 градусов. Чаще всего он проходит при сильных грозах в умеренных широтах, а чаще — в тропической зоне. В Арктике не наблюдается.