Крупный алмаз назван в честь Героя Соцтруда Раисы Томиловой

Вес 56,87 карата

Месторождение Трубка «Удачная»

Найденный 30 ноября 2020 года крупный ювелирный алмаз получил имя в честь бригадира сепараторщиков объединения «Якуталмаз» Раисы Ивановны Томиловой.

Раиса Томилова родилась в 1941 году на ст. Вышегор Сафановского района Смоленской области. В 1960 году переехала в г. Мирный.

Работала отсадчицей, мастером, бригадиром, начальником участка доводки на обогатительной фабрике № 3 ГОКа АК «АЛРОСА». Автор 28 рационализаторских предложений. По почину новатора производства В. И. Гагановой неоднократно переходила на отстающие участки и выводила их в число передовых.

Награждена орденами Ленина, Октябрьской революции (дважды), «Полярная звезда» РС(Я). Депутат ВС ЯАССР VII созыва, член ОК ВЛКСМ, ОК КПСС, член Бюро Мирнинского горкома КПСС, делегат XXV съезда КПСС. Лауреат Государственной премии СССР.

Звание Героя Социалистического труда присвоено в 1981 году.

Проект «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР» реализуется по инициативе главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева совместно с АК «АЛРОСА». В музейном комплексе «Россия – моя история» в Якутске открыта экспозиция именных алмазов, названных в честь лучших людей республики.