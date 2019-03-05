Крупный пожар в якутском селе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

04 марта 2019 г. в 11.14 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 12-ти этажном жилом доме на улице Чернышевского Якутска. В результате пожара огнем поврежден мусор в вентиляционной шахте на площади 0,5 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

04 марта 2019 г. в 20.30 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице 50 лет Победы с.Петропавловск Усть-Майского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Пожарными спасен рядом стоящий гараж. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

04 марта 2019 г. в 21.19 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Северная г.Покровска Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара огнем поврежден мусор у дома на площади 3 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!