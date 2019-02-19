Крупный пожар в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 февраля 2019 г. в 23.08. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном гараже на ул. Афганская в Якутске. Через шесть минут к месту вызова прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и три автомобиля по всей площади. Общая площадь пожара — 62 кв.м. Предположительно причиной возникновения пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен рядом стоящий дом.

18 февраля 2019 г в 05.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частной бане на ул. Юбилейная с. Суола-Морук Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, горела баня открытым огнём. В результате пожара огнем повреждена баня внутри по всей площади. Общая площадь пожара — 16 кв.м. Предположительно причиной возникновения пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

18 февраля 2019 г. в 05.55. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частной бане ул. Неустроева с. Болугур Амгинского района. Через две минуты к месту вызова прибыло пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горела баня открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена баня внутри по всей площади. Общая площадь пожара — 15 кв.м. Предположительно причиной возникновения пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

18 февраля 2019 г. в 15.58. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Кравченко Нерюнгри. Через пять минут к месту вызова прибыло пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горел мусор в мусоросборной камере на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!