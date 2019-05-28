Крупный пожар в Чульмане

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

27 мая 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 6 сообщений о горении травы: в Якутске на 3 километре Маганского тракта и на ул. Лермонтова, в г. Алдане на ул. Советская, в г. Ленске на ул. Набережная, ул. Северная и на ЗЗУ Лесовод. Общая площадь – 235 кв.м. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем.

27 мая 2019 г. в 20.47. в пожарно-спасательные службы поступило 3 сообщения о возгорании мусора: в Якутске на ул. Лермонтова и ул. Лонгинова, в г. Удачный микрорайон Новый город. Общая площадь – 3,5 кв.м. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем.

27 мая 2019 г. в 02.18. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Октябрьская п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарных, через три минуты, горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено здание по всей площади, общая площадь — 100 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается.

27 мая 2019 г. в 06.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом вагончике на ул. Урицкого г. Ленска. К моменту прибытия пожарных, через пять минут, горел вагончик по всей площади, общая площадь — 18 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

27 мая 2019 г. в 13.15. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на ул. Курнатовского г. Якутска. К моменту прибытия пожарных, через девять минут, горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 30 кв.м. и горение строительного мусора на площади 10 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

27 мая 2019 г. в 17.10. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. 30 лет Победы с.Сунтар Сунтарского ррайона. К моменту прибытия пожарных, через семь минут, горела кровля дома. В результате пожара огнем повреждены кровля, чердачное помещение и стены 2го этажа на площади 70 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара – аварийный процесс в электросети. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!