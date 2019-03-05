Крупный нацпроект Якутии получит 45,6 млрд рублей

Порядка 45,6 млрд рублей направят на выполнение семи региональных программ национального проекта «Здравоохранение» в Якутии до 2024 года. Об этом ТАСС сообщила во вторник министр здравоохранения Якутии Елена Борисова.

«Выполнение всех мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в Республике Саха (Якутия) потребует финансовых средств в объеме 45,6 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов», — сказала она.

По словам министра, в Якутии реализуют региональные проекты: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Цифровой контур здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».

В рамках нацпроекта в республике планируют построить крупные медицинские учреждения, в том числе вторую очередь онкодиспансера на 210 коек и кардиососудистый центр на 150 мест.

Кроме того, в Якутии намерены обновить первичное звено объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц, уделить внимание подготовке медиков.

Национальные проекты по 12 направлениям (в частности, демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология) были разработаны в соответствии с указом президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.