Крупные пожары угрожают трем районам Якутии

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Вилюйского, Нюрбинского, Олекминского, Среднеколымского и Томпонского районов действуют 10 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения составляет 695,1 га. За сутки ликвидировано 3 природных пожара на площади 57 гектар.

На тушение лесных пожаров привлекалось 237 человек и 25 единиц техники специализированных подразделений лесоохраны и местного населения. За сутки было задействовано 14 патрульно-контрольных групп, в количестве 57 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 4 протокола об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 92 человека.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано и исследовано 13 проб атмосферного воздуха на территории 4 районов, по результатам которых ПДК не превышено.

«За сутки количество пожаров уменьшилось на 1 очаг, площадь пожаров увеличилась на 207,1 гектар, за счет обнаружения новых пожаров и увеличения площадей на ранее обнаруженных. На особом контроле Главного управления находится обстановка с природными пожарами на территории Нюрбинского, Среднеколымского и Томпонского районов, где действуют 4 крупных природных пожара на площади 592 гектар», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).