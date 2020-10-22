Крупное ДТП с жертвами: прокуратура обнародовала итоги проверки

Органами прокуратуры республики проведена проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 августа 2020 на территории Таттинского района Якутии, в результате которого пострадало 17 человек, погибло 2 человека.

Установлено, что ДТП произошло на 236 км. федеральной автомобильной дороги «Колыма» с участием транспортного средства марки Toyota «Hiace Regius», водитель которого выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем марки Toyota «Hiace».

В ходе проверки установлено, что оба перевозчика имеют разрешительные документы на осуществление перевозки пассажиров, зарегистрированы в п. Хандыга Томпонского района.

При этом на момент совершения ДТП в автомобиле марки Toyota «Hiace» осуществлено изменение конструкции в виде дополнительной установки сидений, однако собственником соответствующее заявление в ОГИБДД ОМВД России по Томпонскому району не направлялось, в связи с чем, соответствующие экспертизы безопасности и регистрационные действия не производились. ОГИБДД по Томпонскому району в рамках реализации возложенных законом полномочий данное нарушение своевременно не выявлено, меры ответственности к собственнику автомобиля не приняты.

Проверкой в Таттинском районе по месту совершения ДТП выявлены факты не проведения районным отделом ГИБДД каких-либо профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автомобильной дороге «Колыме», что привело к несоблюдению требований безопасности дорожного движения, совершению дорожно-транспортного происшествия, причинению граждан вреда здоровья и их гибели.

В ходе проверки также установлены недостатки эксплуатационного состояния автомобильной дороги «Колыма», однако, в нарушение Федерального закона «О безопасности дорожного движения», иных нормативных актов ФКУ Упрдор «Вилюй» оценка технического состояния дороги с 2018 года не проведена.

По всем фактам выявленных нарушений приняты акты прокурорского реагирования, которые рассмотрены и удовлетворены с принятием мер по устранению нарушений и недопущению их впредь.

На контроле прокуратуры находится уголовное дело, возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).