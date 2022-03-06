Крупное ДТП на Вилюйском тракте — телеграм

На Вилюйском тракте столкнулись самосвал и микрогрузовик. Вторую машину после столкновения отбросило на обочину. Водителю понадобилась помощь спасателей. Его зажало в кабине.

Уже вторая авария за неделю в одном и том же месте. На днях там 3 автомобиля столкнулись, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

Фото: тгк ДЬИИКЭЙ Источник: тгк ДЬИИКЭЙ

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