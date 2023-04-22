Крупно оштрафованы педагоги ДЮСШ за нарушение правил перевозки детей

Сотрудниками Госавтинспекции оштрафованы на 100 000 руб. директор и по 25 000 руб. двое тренеров-преподавателей ДЮСШ, организовавшие межрайонную перевозку группы детей автобусами, с нарушением правил.

2 апреля на 173-м километре РАД “Амга” сотрудниками Госавтоинспекции была пресечена организованная перевозка двух групп детей, состоящей из 17 спортсменов 2008 -2009 г.р. и двух тренеров МБУ ДЮСШ Олекминского района. Перевозка осуществлялась по маршруту г.Олекминск – с. Амга на двух микроавтобусах ГАЗ “Соболь” с целью участия в первенстве Республики Саха (Якутия) по волейболу, проходящем в с. Амга.

Нарушения правил организованной перевозки групп детей автобусами регулярно допускаются организаторами перевозок. С начала года выявлено 8 таких фактов, по результатам рассмотрения административных дел к административной ответственности, предусмотренной ч. ч. 4, 5 и 6 ст. 12.23 КоАП РФ, привлечены 16 лиц, из них в отношении физических лиц вынесено 9 постановлений по делам об административных правонарушениях, в отношении должностных лиц — 5 и 4 в отношении юридических лиц.

Ведомство отмечает, что в октябре 2022 г. директору ДЮСШ внесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и предложено принять действенные меры по недопущению нарушения правил. Вместе с тем, на балансе спортивной организации, имеется два школьных автобуса, которые не эксплуатировались по причине отсутствия действующей диагностической карты, подтверждающей исправность ТС.

Согласно Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 г. №1527 “Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами” следует, что в случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции территориального органа МВД РФ на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы детей.

Важно — подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.

В случае, если организованная перевозка детей осуществляется тремя или более автобусами, то необходимо не менее за 10 дней подать заявку на сопровождение автобусов патрульным автомобилем Госавтоинспекции с приложением, предусмотренных Правилами документов.

На заметку — уведомление об организованной перевозке групп детей автобусом можно подать через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, выбрать поле «Сервисы», далее «Уведомления о перевозке групп детей», далее «Отправить уведомление», далее заполнить необходимые поля и прикрепить необходимые документы, а также непосредственно в подразделения Госавтоинспекции по месту начала такой перевозки. О вопросах связанных с организацией перевозкой групп детей автобусами можно проконсультироваться в Управление Госавтоинспекции МВД по РС(Я) по тел.: 8(4112) — 454583 и в отдел Госавтоинспекции г. Якутска по тел.: 8(4112) — 454034.