22.04.2023
11:57
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Происшествия

Крупно оштрафованы педагоги ДЮСШ за нарушение правил перевозки детей

Сотрудниками Госавтинспекции оштрафованы на  100 000 руб. директор и по 25 000 руб. двое тренеров-преподавателей ДЮСШ, организовавшие межрайонную перевозку  группы детей автобусами, с нарушением правил.

2 апреля на 173-м километре  РАД “Амга”  сотрудниками Госавтоинспекции была пресечена организованная перевозка двух групп детей, состоящей из 17 спортсменов 2008 -2009 г.р. и двух тренеров МБУ ДЮСШ Олекминского района. Перевозка осуществлялась по маршруту г.Олекминск – с. Амга на двух микроавтобусах ГАЗ “Соболь” с целью участия в первенстве Республики Саха (Якутия) по волейболу, проходящем в с. Амга.

Нарушения правил организованной перевозки групп детей автобусами регулярно допускаются организаторами перевозок. С начала года  выявлено 8 таких фактов, по результатам рассмотрения административных дел к административной ответственности, предусмотренной ч. ч. 4, 5 и 6 ст. 12.23 КоАП РФ, привлечены 16 лиц, из них в отношении физических лиц вынесено 9 постановлений по делам об административных правонарушениях, в отношении должностных лиц  — 5 и 4 в отношении юридических лиц.

Ведомство отмечает, что в октябре 2022 г. директору ДЮСШ внесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и предложено принять действенные меры по недопущению нарушения правил. Вместе с тем, на балансе спортивной организации, имеется два школьных автобуса, которые не эксплуатировались по причине отсутствия действующей диагностической карты, подтверждающей исправность ТС.

Согласно Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 г. №1527 “Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами”  следует, что в случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции территориального органа МВД РФ на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы детей.

Важно подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.

В случае, если организованная перевозка детей осуществляется тремя или более автобусами, то необходимо не менее за 10 дней подать заявку на сопровождение автобусов патрульным автомобилем Госавтоинспекции с приложением, предусмотренных Правилами документов.

На заметку уведомление об организованной перевозке групп детей автобусом можно подать через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, выбрать поле «Сервисы», далее «Уведомления о перевозке групп детей», далее «Отправить уведомление», далее заполнить необходимые поля и прикрепить необходимые документы, а также непосредственно в подразделения Госавтоинспекции по месту начала такой перевозки. О вопросах связанных с организацией перевозкой групп детей автобусами можно проконсультироваться в Управление Госавтоинспекции МВД по РС(Я) по тел.: 8(4112) — 454583 и в отдел Госавтоинспекции г. Якутска по тел.: 8(4112) — 454034.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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