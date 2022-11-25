Крупнейшие ИТ-компании России представили свои разработки на выставке в Якутске

Отечественное оборудование и программное обеспечение, проекты в области ИТ и технологического производства представлены на выставке в рамках форума «Цифровой алмаз» в Якутске. С проектами ознакомился министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Участие в выставке принимают ведущие российские компании, среди которых Ростелеком, ВКонтакте, Гарда Технологии, UserGate, а также проекты, разработанные в Якутии.

«Якутия — один из самых передовых регионов нашей страны в области ИТ-сферы, многие современные цифровые сервисы и перспективные ИТ-проекты первыми выстреливают именно здесь», — подчеркнул Шадаев.

«Мы сегодня видим, что ИТ-отрасль Якутии развивается несмотря на объективные трудности. Происходит это, потому что в регионе инновационная экосистема, которая позволяет выращивать новые идеи и разработки» – сказал глава Якутии Айсен Николаев во время пленарного заседания форума.

Резиденты технопарка «Якутия» представили кинопроектор и цифровую систему Extra Cinema, интерактивные пособия с дополненной реальностью «Мультидитек». «Якутский котловой завод» презентовал модульный электровелосипед, «Безопасная Арктика» – переносные рации на коротких волнах для связи в экстремальном климате Якутии, «Автономные технологии» – робота-дезинфектора VeDroid Foton.

Кроме этого, прошла презентации агрегатора вакансий navahtu.ru, платформы для взаимодействия граждан, власти и бизнеса «Обращайся», приложения по поиску нянь «Под присмотром».