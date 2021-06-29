Крупнейшее мошенничество оказалось делом якутян

В Якутии завершено расследование уголовного дела по совершению 55 эпизодов дистанционных мошенничеств в отношении членов организованной группы.

Напомним, что ранее сотрудниками отдела «К» были установлены и задержаны трое мужчин в возрасте от 30 до 36 лет, которые подозревались в осуществлении мошеннических действий под предлогом оказания помощи в получении и восстановлении водительских удостоверений посредством популярных социальных сетей и мобильной сотовой связи.

На этапе завершения предварительного расследования доказано 55 фактов мошеннических действий в отношении жителей Алтайского края, Республики Алтай, Забайкальского края и Омской области. Общий материальный ущерб, нанесенный гражданам, составил порядка 2 миллионов 400 тысяч рублей.

Установлено, что прибывший из мест лишения свободы за совершение наркопреступления, 36-летний обвиняемый решил организовать преступную группу с целью получения незаконных доходов при помощи информационно-телекоммуникационных технологий. Для реализации своих планов, он вовлек в преступную деятельность двух жителей поселков Жатай и Марха, также ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Для конспирации преступных действий и минимизации риска быть разоблаченным, обвиняемый решил при совершении преступлений использовать множество сим-карт и в качестве жертв выбирал жителей других регионов, избегая якутян.

По версии следствия, в группе отслеживалось четкое распределение обязанностей при совершении преступлений под видом сотрудников Госавтоинспекции.

При поиске потенциальных потерпевших обвиняемые мониторили популярные социальные сети, сведения предоставляли руководителю. В телефонный разговор с потерпевшими вступал непосредственно 36-летний обвиняемый. Банковские и сим-карты оформлялись на третьих лиц, из категории ранее судимых и близких родственников одного из преступников.

Преступные доходы между членами организованной группы распределялись руководителем.

Потерпевшим сообщалось о необходимости оплатить услуги за приобретение, либо восстановление водительских удостоверений на указанные реквизиты банковских карт. При этом обвиняемые заверяли своих жертв о том, что вся работа проводится официально сотрудниками ГИБДД с внесением в базу данных. После чего денежные средства по несколько раз переводились с одних банковских карт на другие и только после этого поступали на реальные счета подозреваемых. Потерпевшим сообщалось, что после оплаты они должны будут подойти в подразделения ГИБДД для фотографирования и получения водительского удостоверения.

Уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено в прокуратуру.