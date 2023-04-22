22.04.2023
00:01
96
Погода
Кругом снега, кругом вода, совсем не радует весна
На северо-западе, местами на западе и в центральных районах преимущественно без осадков, на остальной территории небольшой снег, мокрый снег. Ветер умеренный, в Анабарском, Булунском районах местами порывы ветра до 15-18 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -3-8°, на западе -8-13°, на северо-западе -14-19°, в низинах северо-востока до -22°, днем +1+6°, на северо-востоке -2-7°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -4-6°, днем +2+4°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.04.2023
0
1
21.04.2023
0
342
21.04.2023
0
335
21.04.2023
0
300
21.04.2023
0
465
21.04.2023
0
356
21.04.2023
0
455
21.04.2023
0
541
21.04.2023
1
970
21.04.2023
0
585
21.04.2023
0
390
21.04.2023
0
681
21.04.2023
0
581
21.04.2023
0
432
21.04.2023
0
1587
21.04.2023
0
1473
21.04.2023
0
886
21.04.2023
0
504
21.04.2023
0
450
21.04.2023
0
571
21.04.2023
0
488
21.04.2023
0
657
21.04.2023
0
576
21.04.2023
0
553
21.04.2023
0
674
21.04.2023
0
513
21.04.2023
0
2201
21.04.2023
0
626
21.04.2023
0
799
21.04.2023
0
577
21.04.2023
0
579
21.04.2023
0
633
21.04.2023
0
3445
21.04.2023
0
2207
21.04.2023
0
643
21.04.2023
0
4862
21.04.2023
0
1132
21.04.2023
0
719
21.04.2023
0
974
21.04.2023
0
2511
21.04.2023
0
1185
21.04.2023
0
1515
21.04.2023
0
2203
21.04.2023
0
1586
21.04.2023
0
739
21.04.2023
0
885
21.04.2023
0
1238
21.04.2023
0
1128
21.04.2023
3
4486
21.04.2023
0
1918
21.04.2023
0
1099
21.04.2023
0
1943
21.04.2023
0
1304
21.04.2023
0
2065
21.04.2023
0
4376
21.04.2023
0
1620
21.04.2023
0
1293
21.04.2023
0
6473
21.04.2023
0
1869
20.04.2023
0
1738
ТОП НОВОСТИ
19.04.2023
0
17529
17.04.2023
0
14336
20.04.2023
0
13087
20.04.2023
0
9664
20.04.2023
0
8860
19.04.2023
1
8234
19.04.2023
0
7859
17.04.2023
0
7470
Добавить комментарий