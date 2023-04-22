22.04.2023
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Погода

Кругом снега, кругом вода, совсем не радует весна

На северо-западе, местами на западе и в центральных районах преимущественно без осадков, на остальной территории небольшой снег, мокрый снег. Ветер умеренный, в Анабарском, Булунском районах местами порывы ветра до 15-18 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -3-8°, на западе -8-13°, на северо-западе -14-19°, в низинах северо-востока до -22°, днем +1+6°, на северо-востоке -2-7°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -4-6°, днем +2+4°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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