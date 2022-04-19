Круглогодичную дорогу до Чукотки хотят пробить из Якутии

Сегодня от Якутии до Чукотки действует автозимник. Потенциальная круглогодичная дорога заложила бы основу для развития Нижнеколымского района, который граничит с соседним регионом, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий САДОВНИКОВ.

Вместе с правительственной делегацией Садовников побывал с рабочей командировкой в Нижнеколымском районе. В частности, он осмотрел автозимник от Зеленомысского речного порта до Билибинского района Чукотки. Протяженность участка составляет 68 км, из них 23 км со стороны поселка Зеленый мыс имеет земляное полотно.

«Раньше здесь начали строить автозимник продленного действия, но в силу ряда причин проект остановили. Была обустроена дорога в 15 км, которая из-за болотистости местности пришла в негодность. Сейчас все это надо перепроектировать. Автодорога должна пойти уже по верхней части, по сопкам», — сказал первый зампред правительства.

Сегодня власти республики больше склоняются к строительству круглогодичной дороги с мостовыми переходами.

Нынешняя сезонная дорога используется на протяжении почти полугода, например, в прошлом году автозимник открылся в рекордно ранний срок — 3 ноября. В зимний сезон ежедневно в сторону Чукотки следуют десятки машин с топливно-энергетическими ресурсами, которые завозятся для нужд промышленных предприятий, в остальные же шесть месяцев наблюдается простой. Немало неудобств доставляет и полное отсутствие сопутствующей инфраструктуры.

Тем временем, потребность в нефтепродуктах растет с каждым годом, преимущественно из-за освоения Баимского месторождения в Билибинском районе Чукотки. Компания KAZ Minerals, осваивающая одно из крупнейших в мире месторождений меди, планирует выйти на производственные мощности уже к 2027 году. И с появлением круглогодичной дороги топливо могло бы завозиться на Чукотку бесперебойно, что не только принесло бы значительную прибыль якутским предприятиям, но и определило бы вектор развития Нижнеколымского района на десятки лет.

«На первый взгляд может показаться, что этот проект выгоден только Чукотке, в том числе промышленным предприятиям, которые вкладываются в развитие нашего соседнего региона. Но для Якутии его реализация не менее важна. Зеленый мыс имеет очень выгодное расположение. Нефтепродукты доставляются сюда как в период работы автозимников, так и в летнюю навигацию. Здесь есть речной порт, рядом находится филиал «Саханефтегазсбыт». Наше предприятие не только закрывает потребности внутри региона, но и работает на российском рынке», — добавил Дмитрий Садовников.

Отметим, что данный вопрос ранее ставился на уровне федерального центра. Учитывая масштабность проекта, рассматривается вариант применения механизма государственно-частного партнерства с привлечением федерального финансирования. Речь идет о Дальневосточной и Арктической концессии, реализуемой Минвостокразвития.