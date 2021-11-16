Круглогодичное сообщение по автодорогам Лена, Вилюй, Колыма — поручение Путина

Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу России рассмотреть вопрос обеспечения круглогодичного транспортного сообщения по автомобильным дорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма» к 2030 году, передает телеканал «Якутия 24».

«Министерству транспорта Российской Федерации рассмотреть вопрос об обеспечении к 2030 году круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения по автомобильным дорогам федерального значения „Лена“, „Вилюй“ и „Колыма“», — говорится в тексте поручения по итогам заседания президиума Госсовета.

Министерство должно отчитаться до 30 июня 2022 и 2023 годов.

Автомобильная дорога А-360 «Лена» проходит через города Тынду, Нерюнгри и Алдан, является важнейшей транспортной артерией, обеспечивающей экономические и административные связи Амурской области и Якутии. Дорога предназначена в основном для перевозки промышленных грузов от Транссибирской железнодорожной и Байкало-Амурской магистрали в республику.

Трасса «Колыма» является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 1 147 км проложены по Якутии, 834 км — по Колыме.

Федеральная автомобильная дорога А331 «Вилюй» продолжает строиться, в настоящее время функционируют несколько участков трассы. Она должна соединить Иркутскую область и Якутию. Трасса будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой в Якутске. Длина трассы составит до трех тысяч километров.