Круглогодичная автодорога до села Кобяй в Якутии откроется 23 октября

Автодорогу от Якутска до села Кобяй введут в эксплуатацию в пятницу, 23 октября. Дорога обеспечит круглогодичный автомобильный проезд с выход на федеральную трассу «Вилюй», сообщает ЯСИА.

Автомобильная дорога «Кобяй» строилась одновременно с двух сторон: со стороны села Кобяйского в сторону Якутска и со стороны села Бясь-Кюель Горного улуса в сторону села Кобяи. Дорожники завершили работу на двух участках дороги общей протяженностью более 25 километров, а также мостовой переход через реку Тюгэнэ, протяженностью 106 погонных метров, который свяжет Горный и Кобяйский улусы.

«Открытие дороги для нас — это большое событие, стройка века. Во-первых, дорога даст толчок для социально-экономического развития села Кобяй и в целом Кобяйского улуса. Будет увеличена перевозка пассажиров, снижена стоимость перевозки, продовольственных товаров. С открытием дороги мы также ставим вопрос о создании системной работы по заготовки кормов для крупнорогатого скота и лошадей», — рассказал глава Кобяйского улуса Иван Левин.

На данный момент основные работы завершены, идёт установка дорожных знаков и барьерных ограждений. По словам главы улуса, теперь жители смогут доехать от Якутска до села Кобяй в среднем за 4,5 — 5 часов.

Иван Левин также отметил, что в последние два года темпы строительства дороги ускорились благодаря поддержке главы Якутии Айсена Николаева и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В дальнейшем планируется начать строительство дорог от села Кобяй до близлежащих сел Аргас, Тыайа и Чагда. Также власти Якутии планируют начать строительство дороги от административного центра улуса до села Мукучу.