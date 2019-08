Кровавый спорт

View this post on Instagram

После боя. Леонардо и Борис👬 . Источник @bfedorovmma То что нас не убивает делает нас сильнее , прошу прощения что не оправдал ожидание многих дорогих мне людей ну и конечно же свои , вернусь сильнее, это была не моя ночь. #поддержкамощнаяотвечаю . #sakhalife #борисфедоров #плотформаs70 #сочи