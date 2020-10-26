Кровавый день рождения отметили в Якутии

В Таттинском районе Якутии арестован мужчина, обвиняемый в убийстве племянника своей жены.

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Ытык-Кюель Таттинского района республики. Мужчина подозревается в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 23 октября 2020 года мужчина распивал спиртные напитки с племянником своей супруги. Поводом для застолья стал день рождения женщины.

По мере распития спиртного между мужчинами возник конфликт на почве отказа молодого охотника взять хозяина жилища на охоту на медведя.

Невозможность договориться достигла такой степени, что племянник вышел из дома, а хозяин, схватив огнестрельное охотничье ружье марки МЦ-21-12 12 калибра, выстрелил в его сторону через дверь, попав в грудь потерпевшего, который от полученного огнестрельного дробового ранения скончался на месте.

Подозреваемый был задержан, а позже по ходатайству следователя помещен под стражу на время следствия.

В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены экспертные исследования.

Расследование продолжается.