Кровавые разборки: якутян ждет суд

Прокурор Оленекского района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия)

По версии следствия, обвиняемый 09 июля 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, взяв в руки кухонный нож, нанес им 1 удар в область живота потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Прокурором района также утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 35- летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что обвиняемый 19 июля 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес в ходе ссоры своему знакомому один удар ножом в область расположения жизненно важных органов, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Он же, 01 августа 2020 года, также будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, нанес кухонными предметами удары в область головы своей знакомой, в результате которых ей причинен легкий вред здоровью.

После утверждения обвинительных заключений уголовные дела направлены прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы.