Кровавые останки вывели полицию на преступников

Дознавателем ОМВД России по Среднеколымскому району завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства на особо охраняемой природной территории группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Установлено, что обвиняемые в марте текущего года, когда охота запрещена, не имея лицензии на добычу охотничьих ресурсов, договорились между собой поохотиться на парнокопытных животных. Находясь на территории ресурсного резервата «Седедема», являющегося особо охраняемой природной территорией, злоумышленники стали выслеживать животных на снегоходах и осуществили незаконный отстрел двух особей дикого лося. Разделав туши на месте, обвиняемые привезли мясо в г. Среднеколымск.

По сообщению инспекторов Минэкологии о том, что обнаружены фрагменты диких животных, сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личности троих местных жителей, у которых было обнаружено и изъято разделанное мясо, а также охотничий карабин.

Своими противоправными действиями обвиняемые причинили животному миру ущерб в особо крупном размере на сумму 160 тысяч рублей, который в ходе следствия возмещен ими полностью.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.