Кровавое золото — в Якутске вынесен приговор по делу о похищении людей и убийстве

Верховный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Республики Ингушетия, обвинительное заключение по которому утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным.

В суде установлено, что в 2020 году двое жителей Республики Хакасия были наняты одним из обвиняемых для перевозки из Магаданской области в г. Чита Забайкальского края самородного золота. В пути следования из тайника, оборудованного в автомобиле, часть драгоценного металла пропала.

С целью выяснения обстоятельств произошедшего обвиняемые совместно с 5 подельниками похитили водителей и знакомого одного из них, которых в течение нескольких дней пытали и перевозили против их воли в автомобилях по территории Забайкальского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия), требуя сообщить сведения о местонахождении золота.

Одного из потерпевших, которого обвиняемые сочли похитителем золота, они убили, утопив в реке Индигирка в п. Усть-Нера Оймяконского района Республики Саха (Якутия).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному из них, причастному к похищению потерпевших и совершению убийства, наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, второму, совершившему похищение – в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В отношении 5 соучастников преступлений, скрывшихся от следствия, уголовное дело выделено в отдельное производство.