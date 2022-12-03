03.12.2022
15:14
1654

Происшествия

Кровавое побоище в Нюрбе: зарезаны двое…

Взят под стражу житель города Нюрбы, обвиняемый в убийстве двух человек

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 ноября 2022 года 46-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс множественные удары ножом своему родственнику и его сожительнице, которые скончались на месте. Тела погибших обнаружены 29 ноября участковым уполномоченным полиции. Мужчина взят под стражу.

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование продолжается.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: Пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх