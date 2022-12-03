Кровавое побоище в Нюрбе: зарезаны двое…

Взят под стражу житель города Нюрбы, обвиняемый в убийстве двух человек

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 ноября 2022 года 46-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс множественные удары ножом своему родственнику и его сожительнице, которые скончались на месте. Тела погибших обнаружены 29 ноября участковым уполномоченным полиции. Мужчина взят под стражу.

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование продолжается.