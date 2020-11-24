Кровавая трагедия в Алдане

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении жителя города Алдана. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 18 ноября 2020 года обвиняемый и его 28-летний сын после совместной рыбалки распивали спиртные напитки в подъезде дома, где проживали. В ходе распития между ними возник конфликт, и обвиняемый нанес удар ножом в область подмышечной впадины своего сына, что повлекло повреждение артерии.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, его отец был задержан и позже помещен под стражу на время предварительного следствия. В ходе допроса мужчина признал вину в совершении инкриминируемого деяния, в содеянном раскаялся и дал подробные показания по обстоятельствам произошедшего.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.