Кровавая семейная драма в Якутии

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города Покровска по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 19 февраля 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей 26-летней супругой. Конфликт погасить не удалось, и подозреваемый схватил ножницы и нанес потерпевшей 8 ударов в грудную клетку и спину.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый скрылся к родственникам, где сообщил о произошедшем.

Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.