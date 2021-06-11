Кровавая семейная драма в Якутии
Заместитель прокуратуры г. Нерюнгри утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).
По версии следствия в марте 2021 года между обвиняемой
и её гражданским супругом после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры женщина нанесла кухонным ножом два удара в область груди и живота супруга.
В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался в своей квартире до приезда скорой медицинской помощи.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело расследовано следователем СО по г. Нерюнгри СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).
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