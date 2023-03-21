Кровавая любовная драма в Якутске — Телеграм

Шекспировская трагедия произошла в Строительном округе Якутска, сообщает подробности тгк ENews112, опубликовав фотографии пары и их имена и фамилии.

44-летний Константин К. вдруг заново воспылал чувствами к своей экс-подруге, 31-летней Татьяне А. и решил вернуть любовь всей своей жизни. Препятствие в виде нового молодого бойфренда решил устранить радикально.

Константин взял охотничье ружьё «Benelli» калибра 12 мм, приехал в гости к Татьяне и выстрелил 24-летнему сопернику, Никите К., в голову. Женщина поплатилась за разрыв отношений — ей убийца прострелил голову и грудь. Поняв, что натворил, Константин пальнул и себе в череп.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Ранее претензий к жильцам этой квартиры ни у соседей, ни у полиции не было.

Любовь — это игра, в которой победителю достаётся смерть.