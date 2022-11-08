«Кровавая» луна: Как повлияет затмение на знаки зодиака?

Полное лунное затмение произойдет 8 ноября 2022 года – оно закроет второй за год коридор затмений, который длится больше двух недель

Увидеть полное лунное затмение 8 ноября или его частные фазы смогут везде, где в период затмения Луна будет находиться над горизонтом.

Однако астрологи уверяют, что влияние полного лунного затмения ощутят даже жители тех регионов, где астрономическое явление не будет видно.

Значение в астрологии

Полное лунное затмение 8 ноября пройдет в знаке Весы-Скорпион. По словам астрологов, это лунное затмение несет кармические повороты – многим людям придется пересмотреть свою жизнь и найти путь, по которому будут двигаться дальше.

По астрологии полное лунное затмение 8 ноября будет очень мощное, поскольку в нем, помимо Солнца и Луны, участвуют также Меркурий, Венера и Уран, следовательно в этот период события будут носить судьбоносный характер, а ошибки – фатальный.

По астрологии период полного лунного затмения нужно прожить максимально позитивно, избегать ссор и конфликтов, а также людей не внушающих доверия. Воздержаться в полное лунное затмение нужно от алкогольных напитков и дурманящих веществ.

Как повлияет затмение на знаки зодиака?

Для большинства знаков зодиака полное лунное затмение 8 ноября окажется особенно тяжелым. Однако некоторым из них суждено в этот период пережить позитивную трансформацию – они смогут открыть дверь в будущее, преодолев все проблемы.

Близнецы могут в полное лунное затмение получить большую пользу – по астрологии у представителей этого знака зодиака появится шанс отдать долги, решить проблемы, сменить работу и в целом начать жизнь с начала.

Успех в профессиональной сфере и карьерный рост ожидает в полное лунное затмение Раков – представители знака зодиака получат выгодное предложение, от которого не смогут отказаться. Одиноким Ракам в ноябре повезет в личной жизни.

У Скорпионов в полное лунное затмение закончатся финансовые трудности. Судьба представителям знака зодиака подарит шанс заработать хороший стартовый капитал и выгодно вложить его в перспективное дело.

У Водолеев в полное лунное затмение появятся большие перспективы и финансовые возможности – представители знака зодиака получат выгодное предложение о новой работе, смогут разработать интересный проект и сделать его востребованным.