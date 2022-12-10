Кровавая драма в Якутии: женщина схватилась за нож…

Арестована жительница Вилюйска, обвиняемая в покушении на убийство знакомого мужчины

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы города Вилюйска по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Согласно материалам уголовного дела, ночью 5 декабря 2022 года в ходе совместного распития спиртного с 66-летним знакомым мужчиной по малозначительному поводу женщина схватила нож и нанесла им два удара в грудь и спину потерпевшего.

Потерпевшего удалось спасти медицинским работникам, которые прибыли по вызову его знакомых. По ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие продолжается.